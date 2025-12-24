Karla Tarazona DESMIENTE a Christian Domínguez sobre auto regalado: “Solo me diste las llantas”

En vísperas de la llegada de la Navidad a las casas de las familias peruanas, la conductora de Todo Se Filtra, Karla Tarazona, fue consultada por Christian Domínguez sobre el regalo que aún recuerda y le marcó en la vida.

Tras la pregunta de Christian, Karla no dudó en responder que nadie le ha dado un obsequio importante en estas celebraciones, y aseguró que, gracias a su esfuerzo y dedicación, ella sola ha logrado adquirir sus propios vehículos.

“Mi carro. No el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino el cuarto, el que era de color guinda. Ese fue el que yo sola me regalé”, mencionó en un primer momento, a lo que el cantante no dudó en responderle. “Yo te regalé un carro antes y no te acuerdas”, dijo, a lo que la conductora le recordó. “Me regalaste la mitad del carro, solo fueron dos llantas”.

KARLA TARAZONA NO CELEBRABA NAVIDAD

La llegada de la Nochebuena se espera con ansias en diversas partes del mundo; sin embargo, Karla Tarazona reveló que su familia no era partícipe de los festejos. “Yo no celebraba la Navidad, mi mamá no lo celebraba”.