Christian Domínguez se MOLESTA con Karla Tarazona: “A mí no me bromees con Pamela López”

Durante la emisión de Todo Se Filtra del diciembre, Christian Domínguez se molestó con su pareja Karla Tarazona, quien le quiso jugar una broma al líder de la Gran Orquesta Internacional con Pamela López.

¿CÓMO INICIÓ EL PROBLEMA?

El problema entre Karla y Christian inició cuando la madre de uno de los hijos del cantante mencionará que la expareja de Christian Cueva comenzó con los trámites del divorcio, momento en el que dijo que la popular ‘Kittypam’ es pariente de Domínguez.

“Parece que tu prima la López (se divorciará)”, comentó la conductora en un primer momento entre risas, lo que causó los comentarios de Christian Domínguez, quien mostró su incomodidad al respecto. “A mí no bromees con ella (Pamela López), ahí marcamos distancia”.

Con el propósito de zanjar el tema en el momento, Christian le pidió a Karla Tarazona que no tiene ningún tipo de vínculo familiar ni amical con la aún esposa de Christian Cueva. “Con ella, no tengo ningún tipo de relación (de amistad)”.