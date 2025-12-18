Mauricio Diez Canseco revela que Aixa Sosa no quiere casarse: “No cree en el matrimonio”

A más de seis meses de que anunciaron su relación, Mauricio Diez Canseco ha revelado que le gustaría llegar al altar con Aixa Sosa, sin embargo, la argentina no tendría en sus planos llegar al altar en estos momentos.

De acuerdo a lo revelado por el popular ‘Bradpizza’ a las cámaras de Todo Se Filtra, la integrante de las ‘Chicas Doradas de Rústica’, es una persona que considera que el matrimonio puede acabarse más pronto de lo que se juran las parejas.

“Ella no quiere casarse. No cree en el matrimonio. Aparte ella me dice que cada vez que me caso, termino divorciándome”, mencionó el empresario a lo que la argentina no dudó en recordarle algo de su pasado. “Ya lleva cuatro (divorcios)”.

AIXA SOSA NO QUIERE HIJOS

Semanas atrás, Mauricio Diez Canseco contó que le gustaría agrandar la familia junto a Aixa Sosa, pero Aixa Sosa no tendría en planes tener pequeños por el momento. “Yo quisiera, pero ella no quiere (tener hijos)”.