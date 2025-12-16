Karla Tarazona EXIGE aguinaldo a Christian Domínguez: “Todo este año he producido con la orquesta”

En medio de las fiestas de fin de año, las empresas de trabajo entregan gratificación, aguinaldo y una canasta de víveres a sus trabajadores. Ante esta situación, la conductora de Todo Se Filtra, Karla Tarazona, le hizo un pedido a Christian Domínguez.

Durante una conversación entre ambos, Karla le exigió el pago de aguinaldo a Christian, ya que, todo el 2025 ha estado al pendiente de la Gran Orquesta Internacional, a la cual ha podido brindarle un tipo de ayuda. “Me imagino que toca aguinaldo del grupo porque todo este año he producido”.

RESPUESTA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Tras escuchar esos comentarios, Christian Domínguez no dejaría pasar la oportunidad en responderle a Karla Tarazona y aseguró que el dinero destinado para ese pago, ya lo gastó cuando salieron de viaje. “Tu aguinaldo fue tu viaje a Miami”.

Con el propósito de no desviarse del tema, Christian tendría planeado adquirir un anillo de compromiso o matrimonio. “Pasado mañana iremos a la Caja Metropolitana a ya tu sabes que cosa. El oro”, mencionó el cantante dejando abierta la posibilidad que tiene una sorpresa para la madre de su hijo.