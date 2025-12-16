Elenco de Chavín de Huántar sobre ausencia de Fujimori en película: “Es la historia de los comandos”

A más de un mes desde que se estrenó Chavín de Huántar, film que ha tenido una acogida positiva por parte de los amantes del cine, el elenco que participó en las grabaciones visitó los estudios de Todo Se Filtra donde compartieron su experiencia.

Durante una consulta realizada por la conductora Karla Tarazona sobre la ausencia de Alberto Fujimori en la película, tal y como, lo hizo saber Keiko Fujimori, el actor Alfonso Dibós decidió responderle a la hija del exmandatario.

¿QUÉ RESPONDIÓ EL PARTICIPANTE EN LA PELÍCULA?

Tras la pregunta, Dibós tomó la palabra y aseguró que el film no trata de contar una vida política, sino de las personas que participaron en aquel rescate histórico. “La película está totalmente centrada en las perspectivas de los comandos. Es un homenaje a ellos”.

Para no dejar ningún tipo de interrogante, Baldomero Cáceres, actor que también participó en las grabaciones precisó que los productores tenían una idea principal. “El tema de Fujimori pudo haber traído cualquier tipo de polémica que no se quería”.