Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren choque leve en Javier Prado

Karla Tarazona y Christian Domínguez informaron que atravesaron un incidente vehicular menor mientras se desplazaban por la avenida Javier Prado, una de las vías con mayor congestión de Lima. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde, en medio del intenso tráfico característico de esta época del año, y no dejó consecuencias de gravedad.

Accidente se produjo en medio del tráfico pesado

Según lo relatado, el percance se produjo en una zona de tránsito lento, donde la constante detención y avance de los vehículos suele generar situaciones de riesgo. Ambos enfatizaron que no se trató de un choque fuerte y que, afortunadamente, no hubo daños personales significativos ni heridos que lamentar.

Christian Domínguez explicó que el cansancio al volante es uno de los factores que con mayor frecuencia origina colisiones leves, especialmente en avenidas congestionadas como Javier Prado. Detalló que la fatiga, sumada al uso de vehículos con transmisión mecánica y a la conducción prolongada en tráfico denso, puede disminuir los reflejos de los conductores.

Tras el incidente, Tarazona señaló que solo presentó una leve molestia en el cuello, la cual calificó como controlable. Ambos aprovecharon la situación para recomendar mayor prudencia al conducir y considerar alternativas como el uso de taxi o turnarse al volante, recordando que, en este tipo de accidentes, lo más importante es que no se registren daños personales, más allá de las afectaciones materiales.