Karla Tarazona se convierte en madrina de orquesta y recuerda al ‘huevero’: ¿Qué dijo?

A más de dos años de haber anunciado su separación de Rafael Fernández, Vilmer Sander y orquesta Brindavana, le pidió a la conductora de Todo Se Filtra, Karla Tarazona, ser madrina del grupo, a lo que ello, no se resistió, sin embargo, tuvo un comentario que no pasó desapercibido, ya que, el colectivo había llevado a una persona vestida como huevo, lo que hizo que recapitule al pasado.
Durante su participación, Karla recordó que ya había atravesado esa etapa, pero no fue nada agradable, por lo que, tuvo que romper palitos con el popular ‘huevero’, por diversos motivos que terminaron consumiendo la relación.
“Ya fui madrina de huevo. Ahora el segundo a la próxima no quiero pensar de los que será más adelante. Tenía ganas de hacer esto hace tiempo (patear al huevo). Me trae el peor recuerdo de mi vida”, mencionó la pareja de Christian Domínguez.
LE RECOMENDARON NO ACERCARSE AL HUEVERO
Al tener ese recuerdo, Karla Tarazona reveló que tras haber acudido a una especialista por el momento que atravesó con Rafael Fernández, le dijeron no tener ningún tipo de acercamiento con el empresario. “Mi psicóloga me dijo contacto cero”.