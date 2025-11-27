Dilver García y la ‘Mackyna’ compiten por ser el entrenador de Chollywood: ¿A quién eliges?

Se acerca el verano, y muchas personas ya se encuentran separando su inscripción en el gimnasio con el propósito de tonificar su cuerpo, sin embargo, en Chollywood ha iniciado un enfrentamiento entre Dilver García conocido como Dfitmen y 'la Mackyna’, quienes compiten para saber quien es el entrenador de los faranduleros.

¿QUÉ DICEN LOS RIVALES?

En un recorrido que pudo realizar un equipo de Todo Se Filtra, el popular Dfitmen reveló que continuamente hace trabajos fuertes a las personas que tiene a su cargo, pero todo tiene un costo. “Yo no hago canje, necesito cobrar y facturar”.

Además, Dilver García manifestó que no todas las personas que entrenar con él, se encuentran capacitadas, ya que, antes de armar las rutinas, les hace una evaluación minuciosa para saber si se encuentran aptas.

Por su parte, la ‘Mackyna’ no se quedó callado por las indirectas de Dfitmen y decidió contratacar con declaraciones contundentes. “Me dicen la Mackyna por mi manera de entrenar no porque me pinto el pelo o hago las uñas”.