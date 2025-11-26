Ibai Llanos prometió degustar un ceviche, pero nunca llegó: ¿Qué pasó con el streamer?

Luego de la consagración del pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo, Ibai Llanos llegó al Perú para degustar el plato nacional en un restaurante de Lima. En medio de su estadía en la capital, el streamer tenía planeado degustar también el tradicional ceviche.

En medio de esta algarabía, uno de los dueños de Mi Barrunto, Jonathan Sánchez, reveló que el creador de contenido español tenía planificado visitar su establecimiento para probar el plato nacional que encanta a peruanos y extranjeros, sin embargo, no todo fue como se había planeado.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON IBAI LLANOS?

A pesar de que estaba en su agenda llegar al tradicional restaurante de La Victoria, las horas pasaban y ni la sombra de Ibai Llanos se aparecía, pero las esperanzas de los trabajadores y un equipo de Todo Se Filtra, estaban intactas para ver al streamer.

La noche caía, los clientes entraban y salían, sin embargo, el español no se apareció en Mi Barrunto, y Jonathan Sánchez quedó con el plato de ceviche preparado en la mano, por lo que, decidió compartirlo con el reportero del programa.