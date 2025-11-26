‘Cri Cri’ reaparece con orquesta musical: “Agradezco a todos los que confiaron en mí”

Tras varios meses de haber abandonado el penal de Lurigancho donde venía cumpliendo prisión preventiva por haber sido señalado por el presunto delito de violación, Cristian Martínez Guadalupe, mejor conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, reapareció y esta vez con la orquesta musical, ‘Los de la caliente’.

Durante su visita al estudio de Todo Se Filtra, ‘Cri Cri’ quiso enviarle un mensaje a todas las personas que creyeron en su inocencia desde el primer momento, y nunca lo abandonaron, especialmente a su madre.

“He sentido un cariño grande. Se notó en todo el Perú. Me escribieron comentarios positivos y negativos, hay de todo. Gracias a todos los que creyeron en mí desde el día uno y ahora estoy más tranquilo, gracias a Dios”, comentó.

HOMENAJE A SU MAMÁ EN EL VIDEOCLIP

En esta nueva etapa de Cri Cri, el primo de Jefferson Farfán presentó el sencillo ‘Mi Libertad’ donde se pudo observar en el videoclip a su mamá. “Hicimos una toma con ella, y todo salió bonito. Muy lindo”.