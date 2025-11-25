Christian Domínguez quiere agrandar la familia junto a Karla Tarazona: “Vamos a tener una niñita”

El amor y los planes entre Christian Domínguez y Karla Tarazona están marchando viento en popa. Esta vez, el conductor de Todo Se Filtra reveló que tiene planeado agradar la familia junto a la madre de su hijo.

Durante sus declaraciones en el programa, el líder de la Gran Orquesta Internacional reveló que le gustaría tener una pequeña, por lo que, le ha dejado saber su postura a Karla. “Vamos a tener una niñita. ¿Si o no?”.

KARLA PODRÍA SOMETERSE A UN CAMBIO

En medio de su explicación, Christian Domínguez dejó en claro que después de tener una pequeñita, Karla Tarazona se someterá a una serie de cambios. “En ese proceso podrías ligarte (las trompas)”.

Al escuchar ello, la conductora de Todo Se Filtra no se quedó callada y le dijo al padre de su hijo que, si ella se somete a la intervención, él tendría que realizarse la vasectomía, a lo que no dudo en darle la mano, y dejando en claro que llegaron a un acuerdo.