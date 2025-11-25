Mauricio Diez Canseco quiere convertirse en padre con Aixa Sosa: “Me gustaría tener unos trillizos"

A menos de un año de que Dailyn Curbelo se haya convertido en madre de mellizos de Mauricio Diez Canseco, el empresario reveló que le gustaría tener un hijo más, pero esta vez con su pareja, Aixa Sosa.

En conversación con Todo Se Filtra, el popular ‘Brad Pizza’ contó que le gustaría agrandar la familia, por lo que, tiene en planes volver a encargar a la cigüeña junto a la argentina, a quien le lleva más de 20 años de diferencia.

“Todavía soy muy chiquita. Tengo 27 años, pero a los 35 años (si quisiera tener un hijo)”, declaró la modelo, causando la reacción inmediata del dueño de Rustica, quien compartió una respuesta positiva. “Por supuesto”.

SE VENDRÍA EL NOVENO HIJO

De concretarse el plan que tienen Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa, el empresario sumaría su noveno hijo, sin embargo, no descartó tener más de un pequeño. “Me gustaría tener unos trillizos para completar un equipo”.