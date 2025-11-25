Jhovan Tomasevich critica denominada ‘ley del influencer’: “Es una estupidez”

Después de que se conociera que el Congreso estaría proponiendo que los creadores de contenido en las plataformas digitales tengan titulo profesional, diversos conductores de espacios de medios alternativos alzaron su voz de protesta.

El integrante de la Roro Network y cantante, Jhovan Tomasevich criticó la iniciativa parlamentaria denominada como la ‘ley del influencer’, calificando como una “tontería”, el proyecto del parlamentario Wilson Soto.

“Es una estupidez. Creo que se cae. Vi la entrevista que le hicieron (a Wilson Soto) y la verdad que estaba tratando de sustentar y decía que iba por otro lado. He dicho que lo mejor es que la gente este informada y las personas puedan escuchar lo quieren y no”, comentó.

OPINA LA CIUDADANÍA

Un equipo de Todo Se Filtra salió a las calles de Lima para conocer la opinión de los ciudadanos y en su mayoría se mostraron disconformes con la iniciativa parlamentaria. “Siento que los influencers no deberían tener título”.