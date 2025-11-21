Karla Tarazona critica el Miss Universo: “Hace muchos años ha perdido su fantasía”

La coronación de Fátima Bosch, representante de México, como Miss Universo, causó una serie de criticas por el resultado final que se dio en el certamen de belleza. La conductora de Préndete, Karla Tarazona, también mostró su disconformidad con el veredicto.

Durante la emisión de Todo Se Filtra, Karla mencionó que el concurso ya no tiene el mismo glamour como era tiempo atrás, ya que, sospecha que hay intereses de por medio cada vez que hay este tipo competencias.

“Algunos que estaban metidos en la organización ya sabían que iba a ganar Miss México porque el papa tiene negocios con el dueño de la franquicia (…) Para mí, hace muchos años, ya perdió la fantasía porque se viene hablando que los concursos de belleza son arreglados”, dijo.

UBICACIÓN DE KARLA BACIGALUPO

Después de que los jurados del Miss Universo 2025 consideraran no ubicar a Karla Bacigalupo entre las 30 mujeres más guapas del planeta, Karla Tarazona consideró que la representante del Perú debió ser incluida entre las mejores. “Todos creíamos que iba a quedar entre las 10”.