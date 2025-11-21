Yolanda Medina continúa enfrentada con Marisol y la tilda de sucia: “Que se lave la cabeza”

Al parecer los enfrentamientos entre Yolanda Medina y Marisol no tienen cuando terminar. Después, de la participación de Yolanda en El valor de la verdad, la ‘faraona’ compartió una indirecta en sus redes sociales.

Por medio de sus plataformas digitales, la interprete de ‘la escobita’ aseguró que no existe punto de comparación con la cantante y bailarina. “Un Ferrari, no tiene nada que envidiarle a un tico”, posteó, sin imaginar que le responderían.

YOLANDA MEDINA NO GUARDA SILENCIO

En una comunicación con un equipo de Todo Se Filtra, Yolanda Medina no guardaría silencio y decidió responderle a Marisol, tildándola de una persona sucia, por lo que, le brindó una serie de consejos antes de que vuelva a mencionarla.

“Soy feliz siendo un tico o moto. Tengo los pies sobre la tierra (…) Los ferraris no transportan vacas. Si me quiere decir algo, que lo diga con nombre y apellido (…) Que no sea cochinita y se lave la cabecita y que use colas de verdad, no lanas, así de frente”, declaró.