Karla Tarazona a Christian Domínguez: “Por favor no te compares a Servando y Florentino”

Tras conocerse que este viernes 21 de noviembre, Servando y Florentino, realizarán un concierto en la capital, donde harán bailar a sus fans con sus canciones emblemáticas, la conductora de Préndete, Karla Tarazona, se confesó una seguidora de los cantantes.

En medio de la emisión de Todo Se Filtra, Karla decidió enviarle un mensaje a Christian Domínguez, quien trató de comprarse con los interpretes venezolanos, causando que le dijeran que no le llega ni a los talones a los venezolanos. “Por favor, no te vas a comparar con Servando y Florentino, discúlpame, pero demórate antes de hablar”.

ANÉCDOTA DE KARLA POR LOS CANTANTES

Karla Tarazona recordó su etapa de adolescente, tiempos aquellos donde se consideraba una fan enamorada, y contó que faltó a clases por ir a visitar a sus ídolos de la juventud, sin embargo, su decisión fue descubierta por su familia.

“Cuando vinieron al Perú, me escape del colegio para ir a verlos al Sheraton, pero para mi mala suerte mi mamá fue ese día al colegio y ya te imaginas lo que pasó. Llegué a mi casa empapada por el agua que arrojó la cisterna de los bomberos”, expresó.