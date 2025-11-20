¡Todo se filtra!

Leslie Shaw FULMINA a Emilio Jaime: “Que se dedique a estudiar por no tiene talento para el canto”

Solista peruana contó que el chico reality no tiene las condiciones para seguir en la industria musical.



Al parecer Leslie Shaw continúa sembrando enemigos en la farándula peruana. Esta vez, la solista no dudó en enviarle un mensaje a diversos artistas musicales, en los que incluyó al chico reality, Emilio Jaime.

En declaraciones para Todo Se Filtra, la popular ‘colorada’ aseguró que Emilio es una persona que debería enfocarse en realizar otro tipo de actividades, ya que, considera que le falta mucho que conocer en la industria.

“A Emilio Jaime, sus papitos le pagan su carrera que se dediquen a estudiar otra cosa porque no tienen talento. La gente que tiene talento es la que tiene que estar en los festivales de música”, comentó solista.

NO DESCARTA JUNTARSE CON PAMELA LÓPEZ

Tras el debut como cantante de Pamela López, Leslie Shaw no descartó juntarse con la pareja de Paul Michael para poder realizar un tema musical. “Si la canción está buen, si (colaboraría con ella)”.


