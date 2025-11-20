Paul Michael elogia a Pamela López por su incursión como cantante: “Es muy talentosa”

Tras haber debutado como cantante con su sencillo ‘La clandestina’, la cual está teniendo miles de visitas en las plataformas digitales, Pamela López visitó el set de Todo Se Filtra junto a Paul Michael, quien lleno de comentarios positivos a su pareja.

En sus declaraciones, el popular ‘colágeno’ aseguró que la madre de los hijos de Christian Cueva, es una persona que tiene muchas cualidades para seguir incursionando en la industria musical, por lo que, le pidió que continué creando más temas.

“La verdad que yo veo en ella, mucho talento. Es una mujer capaz de hacer lo que se propone, es una guerrera. Nunca le dice (Pamela López) no a las cosas. Siempre está con una mentalidad positiva. Cada vez, que hacíamos actividades, la escuchaba cantar y la animé a que siga haciéndolo”, comentó.

POSTULARÁ EN LAS ELECCIONES DEL 2026

Después de que surgiera el rumor de su postulación al Congreso en las elecciones generales del 2026, Pamela López descartó plenamente su participación en los comicios del próximo año. “No quiero ser ninguna improvisada”.