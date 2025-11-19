Karla Tarazona sobre ampay de Luigui Carbajal en hotel: “Acaso no tiene casa”

Después de que se conociera unas imágenes donde se observa a Luigui Carbajal ingresando a un hotel de Lince para realizar una transmisión en vivo, la conductora de Préndete, Karla Tarazona, decidió opinar al respecto de los hechos.

A pesar de que son amigos, Karla no salió en defensa del exintegrante del grupo Skándalo y cuestionó la decisión del cantante de cumbia por haber ido a un establecimiento privado para realizar su trabajo.

“No le creo (de haber ido al hotel a grabar una transmisión en vivo). Es sabido que los hombres tienen la inteligencia de tomar una secuencia de fotos en distintos lugares para después decir estoy ahí (…) Acaso Luigui no tiene en su casa una pared para hacer un en vivo”, comentó.

ESPOSA SALIÓ EN DEFENSA DE LUIGUI CARBAJAL

Por medio de una publicación en sus historias de Instagram, la esposa de Luigui Carbajal, Diana Elena García salió en defensa del padre de su hija, asegurando que pudo verlo con la misma ropa que ingresó al hotel en la emisión en directo.