Pamela López a Christian Cueva sobre intención de postular en 2026: “No sabe decir más de 5 palabras”

Tras conocerse que Christian Cueva tendría planeado postular al Congreso en las elecciones generales del 2026 con el partido Fuerza y Libertad, el cual lidera la expresidenta Ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, la madre de sus hijos, Pamela López, envió un mensaje al respecto

En declaraciones a Todo Se Filtra, la novia de Paul Michael aseguró que el actual futbolista de Emelec de Ecuador, es una persona que carece de estudios, por lo que, no puede formar una oración. Además, recordó que pasaría una vergüenza si ostenta un cargo público el próximo año.

“No puede decir más de cinco palabras (Christian Cueva). ¿Cómo se les ocurre? (me lo imagino) diciendo ¡Habla causa! Que horror, no hay forma (de votar por Cueva)”, mencionó la aún esposa de ‘Aladino’.

¿POSTULARÁ AL CONGRESO EN 2026?

Al ser consultada sobre una posible postulación a un cargo público en 2026, Pamela López descartó plenamente que intente alcanzar un escaño el próximo año, ya que, le faltan afinar algunas cosas. “Tengo vocación de servicio, pero no basta eso. Tengo que estudiar”.