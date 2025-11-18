Christian Domínguez previo a las elecciones 2026: “Queremos personas profesionales”

A menos de seis meses de las elecciones generales del 2026 y tras conocerse que diversos personajes del ámbito de la farándula peruana como el deporte nacional buscarán obtener un cargo público el próximo año, el conductor de Préndete, Christian Domínguez, envió un mensaje a los ciudadanos previo a los comicios.

De acuerdo al líder de La Gran Orquesta Internacional, los peruanos deben pensar dos veces a quien le otorgarán su voto de confianza, ya que, será la autoridad que los representará en la cámara de diputados o senadores. Además, precisó que las personas que buscan un curul en el Congreso deben tener por lo menos una profesión.

“Necesitamos un cambio urgente, eso es lo que queremos. Como ciudadanos buscamos que personas profesionales sean escogidas, que no solo sirvan para la publicidad, sino que puedan atender las demandas de las personas”, comentó.

ARTISTAS Y EXFUTBOLISTAS EN LAS ELECCIONES 2026

Las diversas agrupaciones políticas ya iniciaron su campaña rumbo a las elecciones generales del 2026, por lo que, se encuentran contactando a personas mediáticos como Flor Polo, Karen Paniagua, Laura Mau o Waldir Sáenz, con el propósito de captar votos para los candidatos de los partidos que buscarán llegar a Palacio de Gobierno en 2026.