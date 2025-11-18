Karla Tarazona asegura que Tinelli saldrá de la bancarrota: “La venta de colágeno lo ayudará”

Luego de conocerse que Marcelo Tinelli habría dejado de producir el contenido de su podcast por problemas económicos, la conductora de Préndete, Karla Tarazona, reveló que el presentador de televisión argentina saldrá de la complicada situación financiera que atraviesa.

Durante la emisión de Todo Se Filtra, Karla aseguró que Milett Figueroa tendrá un papel importante en estos momentos y tendrá la responsabilidad de apoyar a Tinelli en estos momentos, ya que, tendrá que generar ingresos con la venta de productos de cosmetología.

“Ahora último vino (al Perú) Milett para presentar su marca de colágeno junto a Marcelo. Creo que ahorita les va a salvar los negocios, la venta de colágeno”, comentó la pareja de Christian Domínguez recordando que el presentador de televisión es exitoso en su país.

DEUDAS MILLONARIAS DE MARCELO TINELLI

Semanas atrás se conoció que Marcelo Tinelli tenía una serie de deudas que superaban los 10 millones de dólares, por lo que, conllevó a las autoridades de su país a embargar su vivienda que tenía en Punta del Este.