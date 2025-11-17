Christian Domínguez hace revelación sobre Karla Tarazona: “Eres muy violenta”

En medio de la conversación que habían entablado Christian Domínguez y Karla Tarazona sobre las revelaciones de Yolanda Medina en El valor de la verdad (EVDV), el líder de La Gran Orquesta Internacional, hizo una increíble confesión sobre la conductora de Préndete.

¿QUÉ CONTÓ CHRISTIAN?

Durante el intercambio de comentarios entre ambos, Christian contó que Karla es una persona muy agresiva, por lo que, espera que el comportamiento de su pareja pueda cambiar con el transcurrir del tiempo. “En tu caso, eres muy violenta”.

Las palabras del cantante de cumbia causaron la reacción de la presentadora de Préndete, quien le pidió explicaciones al cantante, que no dudó en responderle de inmediato. “Es muy cuadriculada, es complicada sacarle un no o un sí”.

Finalmente, Karla Tarazona respondió directo a la yugular enfatizando que tiene pruebas donde Christian Domínguez se mensajeaba con una de ellas (Yolanda Medina o Marisol). Al escuchar ello, el cantante tomó la mano de la conductora y le pidió que olvidara el tema.