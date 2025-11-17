Karla Tarazona sobre Marisol y Yolanda Medina: “Son mujeres trabajadoras”

Luego de la emisión de El valor de la verdad (EVDV) que tuvo como invitada a Yolanda Medina, quien contó diversos pasajes de su vida profesional y privada, donde no faltó las preguntas en torno a su rivalidad con Marisol.

Ante ello, la conductora de Préndete, Karla Tarazona destacó el esfuerzo que han venido realizando ambas interpretes de la música peruana. Además, dejó en claro que son personajes de Chollywood que tiene mucho talento.

“Sobre todo, yo respeto mucho la trayectoria de ella (Yolanda) y Marisol. A veces no todos comparten la misma opinión (…) Como artista, respeto a las mujeres que saben salir adelantes solas, mujeres trabajadoras, que han visto siempre por su familia”, expresó.

¿HABRÁ TAPADO LAS COSAS DE CHRISTIAN?

Para nadie es un secreto que Yolanda Medina y Pamela Franco, tienen un gran vínculo amical, sin embargo, Karla Tarazona dejó abierta la posibilidad de que la cantante de cumbia le habría tapado las cosas a Christian Domínguez. “No sé si ha sido tu alcachofa”.