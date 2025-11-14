Kurt Villavicencio recibió atención médica en el programa: ¿Qué pasó con el conductor?

Durante la visita de Brenda Carvalho al set de Todo Se Filtra, la artista brasileña se animó a enseñar sus dotes de baile al conductor del programa Kurt Villavicencio, quien después de varios minutos moviendo el cuerpo tuvo que recibir atención médica.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON KURT?

Al terminar la pista musical que había puesto el DJ, Kurt decidió sentarse en un sillón, ya que, sentía un malestar, por lo que, no dudaron en monitorear sus latidos y oxigenación en la sangre, sin embargo, grande fue la sorpresa de Brenda y César BK.

“No me salen las palabras. Estoy mareado. De verdad que me he quedado sin aire (…) Eso que he bajado de peso. Mi cuerpo no está acostumbrado al movimiento, no hago ejercicio. He ido al cardiólogo hace un mes y todo estaba bien”, declaró.

Tras estar más calmado, Brenda Carvalho y César BK revelaron que Kurt Villavicencio presentó una pulsación 124 latidos por minuto, sin embargo, estos números comenzaron a disminuir desde que tomó un descanso llegando a los 104.