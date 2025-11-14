Brenda Carvalho sobre Xiomy Kanashiro: “No se ha sometido a ninguna operación”

Después de que el cirujano plástico Astocondor revelara que Xiomy Kanashiro ingresó al quirófano en varias oportunidades para someterse a diversos cambios físicos, Brenda Carvalho opinó sobre la apariencia de la pareja de Jefferson Farfán.

En medio de su visita a Todo Se Filtra, la brasileña enfatizó que la popular ‘chinita’, mantiene una figura aceptable, sin la necesidad de realizarse algún tipo de operación. “La veo más fina porque se ha adelgazado. Todo eso es dieta. La veo igual”.

APRUEBA AMORÍO CON FARFÁN

Al ser consultada por Kurt Villavicencio sobre su punto de vista por el amorío que ha iniciado con Jefferson Farfán hace nueve meses, Brenda Carvalho aprobó la relación, asegurando que los dos son tal para cual.

“Ambos tienen una personalidad super buena. Son 100% seguros de su personalidad y eso hace que puedan llevarse muy bien. A Xiomy Kanashiro le dijo que era la persona con la que quería estar y ahora se cumplió”, mencionó.