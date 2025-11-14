César BK responde a Leslie Shaw por criticas: “Me importa un pepino lo que opine de mi”

Al parecer Leslie Shaw no tiene la intención de hacer un alto a las enemistades que viene cosechando con diversos personajes de la farándula peruana. Tras haber recibido varias criticas por parte de la ‘colorada’, César BK decidió responderle.

Durante su visita al set de Todo Se Filtra, el cantante aseguró que no le da importancia a lo que comenta en su vida Leslie sobre su trayectoria musical, ni apariencia física. “Me importante un pepino lo que opine ella porque no me interesa gustarle a ella”.

SE DISTINGUE DE LESLIE SHAW

En las redes sociales, los usuarios están comparando las canciones de Leslie Shaw y César BK por una presunta copia, sin embargo, el exsaliente de Gabriela Herrera, salió en defensa del contenido que comparte. “Las pistas no se parecen”.

Finalmente, el solista peruano dejó en claro que a pesar de las criticas que continúe compartiendo la popular ‘colorada’ en su contra, no le hará caso, ya que, se encuentra enfocado en seguir mejorando su trayectoria profesional.