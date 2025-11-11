Kurt Villavicencio sobre Xiomy Kanashiro: “No es la misma persona que yo conocí”

Al parecer la relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán le ha caído muy bien a la exbailarina de Alma Bella, quien actualmente luce muy guapa ante los flashes de los medios de comunicación. Ante ello, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar sobre la popular ‘chinita’.

En declaraciones, el presentador no descartó que Xiomy se haya sometido a diversos cambios en su anatomía, ya que, tuvo la oportunidad de verla tiempo atrás, sin embargo, no es la misma chica que conoció en las instalaciones de Panamericana Televisión.

“Es otra persona (Xiomy Kanashiro). Mírenle la cara, no es la misma de la que yo tuve cara a cara cuando me choteó hace seis meses aquí en el canal cuando trabaja en un programa musical”, manifestó Kurt.

¿SE SOMETIÓ A OPERACIONES?

De acuerdo a la perspectiva que tiene Kurt Villavicencio, Xiomy Kanashiro habría ingresado al quirófano para someterse a una serie de operaciones. “Pareciera que le han quitado las bolas de billar. Ha bajado de peso también. Pareciera que le han inyectado algo en los labios”.