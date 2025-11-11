Xiomy Kanashiro ENAMORADA de Jefferson Farfán: “Estamos felices y contentos”

A muy poco de cumplir un año de haber anunciado su relación, Xiomy Kanashiro, compartió detalles sobre su amorío con Jefferson Farfán a las cámaras de Todo Se Filtra, y aseguró que se encuentran bien en el plano sentimental.

De igual manera, la también animadora mencionó que el anillo que luce actualmente, se lo regaló la ‘Foquita’ cuando iniciaron su etapa amorosa, de la cual ha compartido viajes y estaría en planes una boda muy pronto.

“El anillo de que ustedes (la prensa) habla es el mismo que nosotros hemos usado siempre desde la primera vez que me pidió para ser su novia. Estamos felices y contentos igual”, declaró la ‘chinita’ con una sonrisa enamorada.

¿SE VIENE LA BODA ENTRE AMBOS?

Ante las especulaciones que han surgido en los últimos días sobre un posible matrimonio entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán, la exintegrante de Alma Bella no descartó llegar al altar junto al exjugador de fútbol. “Lo que se ve, no se pregunta”.