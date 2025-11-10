Kurt Villavicencio revela el monto que cobra Pamela Franco por presentación: ¿Cuánto exige?

Después de que Pamela Franco se ausentara de un concierto en el cuál iba a ser la figura estelar, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, reveló el monto que cobra la pareja de Christian Cueva por cada presentación.

En medio de la emisión del programa, Kurt contó que la exintegrante de Alma Bella al inicio de su amorío con ‘Aladino’ cobra cifras superiores a los 40 mil soles por espectáculo, sin embargo, estos números han caído en los últimos meses.

“Así haya dos personas en un evento, el artista tiene que cumplir con su contrato (…) ¿Está yendo poca gente a sus presentaciones? De repente el efecto de su relación con Cueva no tiene la misma aceptación (…) En un momento llegó a cobrar (por concierto) 40 mil a 50 mil soles, dicen que ha bajado hasta 30 mil soles”, declaró.

FANS LA ESTABAN ESPERANDO

Decenas de fanáticos de Pamela Franco se encontraban esperándola en el local conocido como ‘La Anaconda’ en Los Olivos, pero la cantante de cumbia no se apersonó. De acuerdo al establecimiento, la novia de ‘Aladino’ no llegó al espectáculo por el estado de emergencia.