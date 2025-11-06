Anelhi Arias envía a estudiar oratoria a Pamela López: “Si quiere animar, tiene que hacerlo”

Después de que Christian Cueva lanzara un ultimátum a Pamela López para que no lo mencione cada vez que tiene una cámara de televisión, la expareja de Dayron Martin, Anelhi Arias Barahona, envió un mensaje a la madre de los hijos de ‘Aladino’.

En declaraciones desde Estados Unidos a Todo Se Filtra, la exporrista recordó que esta viendo a la López animar conciertos musicales, sin embargo, consideró que esa labor no es nada fácil, por lo que, le aconsejó a tomar clases de oratoria.

“Ella no sabe animar y si quiero hacerlo, porque no es nada fácil. Yo siendo animadora, seguía estudiando oratoria y varios cursos como lenguaje de hablar. Tiene que estudiar oratoria, para que después de un año comienza a hacer animaciones”, comentó.

TAMPOCO PODRÍA APOYAR A PAUL MICHAEL

Cada vez que Paul Michael se presenta en un lugar, el popular ‘colágeno’ siempre ha sido visto con Pamela López, por lo que, Anelhi Arias consideró que tampoco puede ser el manager del exintegrante de La Combinación de La Habana. “Tendrá que tocar las puertas de la gente de discotecas y empresarios, pero eso no lo va a hacer”.