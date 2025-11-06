Kurt Villavicencio sobre Paloma Fiuza: “Sirve para reality de competencia y no de convivencia”

Luego de que anunciara su retiro de los realities de competencia del Perú para probar suerte en Chile donde pertenece a un programa de convivencia, Paloma Fiuza se ha convertido en uno de las protagonistas del espacio de la televisión sureña.

Tras haber analizado su participación en ‘El Internado’, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, aseguró que la garota es una participante que debería estar en programas que tengan que ver con destreza física, y no, donde compartan un diálogo.

“No veo a esa Paloma (Fiuza) que se veía en los realities del país (…) Creo que Paloma no sirve para este tipo de realities de convivencia porque no le creo absolutamente nada (de lo que dice). En los programas de competencia, ella brilla”, declaró el presentador.

LAURA BOZZO TIENE MEJOR DESENVOLVIMIENTO

Con varias décadas en la televisión, Kurt Villavicencio manifestó que Laura Bozzo tiene mejor desenvolvimiento en las cámaras a comparación de Paloma Fiuza. “Laura hasta sin voz sacando fuerza de cualquier lugar”.