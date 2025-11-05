Kurt Villavicencio propone a Gerald Oropeza como novio de Suheyn Cipriani: “Te gustan los malandros”

En medio de las batallas que se vienen dando en TikTok, los reflectores de los medios de comunicación estuvieron enfocados en los que estuvieron Gerald Oropeza y Christian Cueva, causando la reacción de los cibernautas.

Durante este panorama, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, destacó la manera que tiene Oropeza para comunicarse con sus seguidores, asegurando que tiene un tono único, lo cual podría conquistar el corazón de Suheyn Cipriani.

“Me encanta lo malandro que eres, como hablas. De verdad, no entiendo porque a la Suheyn Cipriani, le encantan así los chicos tipo malandro (…) Me encanta como habla Gerald Oropeza”, comentó el presentador del programa.

LO PROPONE COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL

Al conocer que Flor Polo buscará intentar llegar a un puesto en el Congreso durante las elecciones generales del 2026, Kurt Villavicencio le aconsejó a Gerald Oropeza postular a la presidencia en el siguiente año. “Si ella quiere ser senadora, él va a querer ser presidente”.