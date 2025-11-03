Christian Cueva le habría regalado una pulsera de menos de S/90 a Pamela Franco por aniversario

Este último fin de semana, Christian Cueva y Pamela Franco, celebraron un año desde que hicieron oficial su relación. En medio de los festejos, ‘Aladino’ decidió sorprender a su pareja con algunos detalles, los cuales fueron compartidas en las redes sociales.

Las instantáneas compartidas en las plataformas digitales llamaron la atención de los cibernautas, quienes cuestionaron al pelotero por los detalles que le dio a la exintegrante de Alma Bella como las flores y la pulsera, por el cuál habría desembolsado menos de S/90.

TSF ENCUENTRA EL PRECIO DE LA PULSERA

Al tener conocimiento de las sorpresas que entregó Christian Cueva, un equipo de Todo Se Filtra, decidió averiguar el verdadero costo de la pulsera, y encontró en la tienda virtual donde ‘Aladino’ adquirió el producto, que se oferta a 82 soles.

Este desembolsó que realizó el futbolista causó la reacción de Kurt Villavicencio, quien dejó abierta la posibilidad de que el pelotero no destinó mucho dinero para el detalle de Pamela Franco, ya que, quizás se encuentra ahorrando para un mejor regalo.