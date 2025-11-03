Kurt Villavicencio sobre Pamela López: “Cueva se le aparece en el lugar más recóndito”

En medio de las celebraciones por Halloween el 31 de octubre, diversos personajes de Chollywood se dieron cita en el Estadio Nacional para disfrutar de la noche en un concierto musical que tuvo la presencia de miles de personas.

Durante el recorrido que realizó las cámaras de Todo Se Filtra por el evento, se encontraron con Pamela López y su ‘colágeno’, Paul Michael. En medio de su llegada al recinto, la López se cruzó con la imagen de Christian Cueva, haciendo un gesto despreciativo por ver la imagen de ‘Aladino’.

KURT VILLAVICENCIO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO

Tras este hecho, el conductor del programa, Kurt Villavicencio, opinó sobre lo sucedido en el Coloso del José Díaz y enfatizó que la madre de los hijos de Cueva, al parecer esta perseguida por las malas vibras, ya que, en todo lugar se encuentra con algo del pelotero.

“Tiene tan mala suerte, justo después de que salga el abogado de Christian Cueva para silenciarla, tenía que ir al Estadio Nacional para el concierto de reggaetón y pasar por donde estaba la pintura con el rostro de Cueva. Que mala suerte de esa mujer. Cueva se le aparece hasta en el lugar más recóndito donde ella va”, comentó.