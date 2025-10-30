Kurt Villlavicencio a Pamela Franco: "Fuiste la amante de Christian Cueva a nivel nacional"

Luego de que Pamela López enviara una serie de indirectas a Pamela Franco en vísperas de Halloween, la cantante de cumbia utilizó sus redes sociales para responderle a la madre de los hijos de Christian Cueva.

Tras ello, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, analizó el disfraz que utilizó la Franco a pocas horas del 'Día de las brujas', asegurando que la indumentaria no estaba acorde a ella, debido a que fue la 'querida' en la vida del pelotero.

"Bien fresca eres para disfrazarte de policía. Di que fuiste la amante de Christian Cueva y todo el Perú lo sabe. Ahora quieres vestirte con el traje de la policía oficial", comentó el presentador recordando los inicios del amorío entre la cantante y el futbolista.

INCIDENTE EN EL AVIÓN

Kurt Vilavicencio contó que en su regreso de viaje, observó a Pamela Franco en el avión, donde la exintegrante de Alma Bella tuvo un incidente con un pasajero. "Estaba sentada al lado del pasilo. Había un señor mayor de 80 años, que le dijo que estaba en su asiento".