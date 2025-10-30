Nadeska Widausky dispara contra Pamela López: "Se metió con el marido de su mejor amiga"

Al parecer la participación de Nadeska Widausky en El Valor de la Verdad continúa trayendo cola. Esta vez, la exbailarina no se guardó nada y disparó contra Pamela López, quién tuvo fuertes calificativos contra ella.

En declaraciones a Todo Se Filtra, Nadeska recordó un episodio de la vida de la López, asegurando que la madre de los hijos de Christian Cueva, se entrometió en la relación que tenía su mejor amiga.

"La señora López no tiene la moral de criticarme o decirme algo, porque a las finales, fuí un ave de paso en la vida de Christian. En cambio, ella si fue maquiavelica, porque se metió con el marido de su mejor amiga", comentó.

DESTRUYÓ EL HOGAR DE SU AMIGA

Nadeska Widausky no quiso justificar su vínculo con Christian Cueva en el pasado, sin embargo, aseguró que ella no perjudicó a una familia. "Ella le quitó el marido a una amiga. Ella si destruyó un hogar".