Kurt Villavicencio sobre Pamela López: “Quiere que Pamela Franco sea cachud* para lograr vengarse”

Luego de las declaraciones de Pamela López sobre Pamela Franco pidiéndole que no termine con Christian Cueva para que viva lo mismo que ella, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, arremetió contra la madre de los hijos de ‘Aladino’.

En declaraciones, Kurt aseguró que la López tiene sed de venganza por lo que, la pareja de Paul Michael espera que muy pronto la cantante de cumbia sea engañada en televisión nacional, y viva lo que atravesó tiempo atrás.

“Lo que quiere Pamela López es que la Franco sea recontra cachuda para lograr su venganza. Eso es lo único que desea”, comentó el presentador dejando en claro que hasta el momento ninguna de las dos ha fumado la pipa de la paz.

NO DEBERÍA DESEARLE EL MAL A NADIE

De acuerdo a Kurt Villavicencio, Pamela López debería recapacitar y dejar que Pamela Franco sea feliz con Christian Cueva, y así olvidar completamente lo que vivió con el padre de sus hijos, quien la engañó con la cantante.