Macarena Gastaldo tilda de ‘carga carteras’ a Paul Michael: ¿Qué dijo Pamela López?

A menos de dos días de que se celebre Halloween, Macarena Gastaldo compartió una conferencia junto a Pamela López, Samantha Batallanos y Vanessa López. La argentina no tuvo pelos en la lengua y arremetió contra Paul Michael.

Durante una conferencia en el Estadio Nacional, la exchica reality calificó de ‘carga carteras’ al exintegrante de La Combinación de La Habana, sin importarle, que su pareja se encuentre a pocos metros de ella.

“Tengo tu mensaje en mi celular querido (Paul Michael), si quieres se lo muestro a tu mujer que me escribiste”, dijo en un primer momento la argentina, lo que causó que el cantante tuviera unos comentarios, los cuales no fueron tolerados por Macarena. “¿Qué dijiste querido carga carteras?”, estos calificativos no causaron ningún tipo de reacción en la López.

NO LE TIENE MIEDO A PAMELA LÓPEZ

Macarena Gastaldo fue frontal a los medios de comunicación y a pesar de que tenía a un lado a Pamela López, la gaucha no se amilanó ante nada y reveló que, si tiene que decirle algo a la expareja de Christian Cueva, no tiene problemas en hacerlo.