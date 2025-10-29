Pamela López le recuerda su pasado a Pamela Franco: “Salió a la luz siendo la clandestina”

Al parecer los problemas entre Christian Cueva, Pamela Franco y Pamela López, tienen más capítulos para escribirse. Esta vez, la madre de los hijos del jugador de Emelec arremetió contra la exintegrante de Alma Bella.

En declaraciones para Todo Se Filtra, la López le recordó su pasado a la cantante de cumbia, asegurando que las personas conocieron de su existencia, por haber sido la tercera en la relación que tenía con el futbolista.

“Tiene que volver a sus inicios. Lastimosamente, ella salió a la luz siendo la clandestina, llorando a nivel nacional, pidiéndome peor (…) Ella es bien graciosa y payasa. Ahí entre payasos (Pamela Franco y Cueva) que armen su circo”, comentó.

EL KARMA LE TIENE QUE LLEGAR

A pesar de las especulaciones que han surgido sobre una posible ruptura amorosa entre Pamela Franco y Christian Cueva, la aún esposa de ‘Aladino’ pidió que ambos tortolitos deberían estar juntos por muchos años, con el propósito de que la cantante pueda vivir los episodios complicados que atravesó con el jugador.