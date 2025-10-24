Kurt Villavicencio deja entrever que Alejandra Baigorria está embarazada: “Le brillan los ojos”

A pocas semanas de cumplir medio año de haberse casado con Said Palao, Alejandra Baigorria decidió regresar al reality de competencia de un canal vecino, llamando la atención del conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, quien hizo una increíble revelación.

¿QUÉ CONTÓ KURT?

Tras haber analizado las actitudes que tuvo en su retorno al programa que comparte con su esposo, Kurt dejó entrever que la ‘gringa de Gamarra’, se encontraría en la dulce espera, ya que, su semblate ha cambiado demasiado.

“Parece que el matrimonio le ha sentado muy bien a la Baigorria. Yo veo en su rostro de Alejandra hay un brillo especial en sus ojos. ¿No parecerá que ya está embarazada? Le veo la cara diferente”, comentó.

Finalmente, Kurt Villavicencio recordó que a pesar de que el tiempo ha pasado, Alejandra Baigorria continúa manteniendo una figura excepcional, por lo que, no descartó que la familia Palao Baigorria podría tener un miembro muy pronto.