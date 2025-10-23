Claudia Noriega recuerda su paso por telenovela ‘Carmín’: “Grababa sin haber firmado un contrato”

Tras haberse lanzado el primer capítulo de la telenovela ‘Carmín’ que en su momento llegó a tener más de 60 puntos de rating, Claudia Noriega, la recordada Mónica visitó el set de Todo Se Filtra, donde hizo un viaje en el tiempo.

En medio de la conversación con Kurt Villavicencio, la actriz peruana reveló que cuando comenzó a grabar sus escenas, era menor edad, por lo que, se encontraba trabajando de manera ilegal en la televisión peruana.

“Yo tenía 17 años cuando me llamaron y me propusieron hacer la novela. Mi mamá dijo que No”, comentó en un primer momento a lo que siguió declarando. “Grabé sin contrato hasta diciembre cuando cumplí 18 años”.

REACCIÓN DE SU MAMÁ

Aunque no tenía permiso de su madre, Claudia Noriega se las ingenió para que pueda estar en la pantalla chica, sin embargo, con el pasar del tiempo su progenitora se dio cuenta que estaba actuando sin consentimiento. “No podía creer que yo estaba en televisión”.