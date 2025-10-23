Chemo Ruiz no asistiría a boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: “No somos amigos”

En medio de las especulaciones que han surgido en los últimos días sobre un presunto matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, después de que la bailarina compartiera una imagen en redes sociales con un anillo de compromiso, el ‘Chemo’ Ruiz decidió opinar al respecto.

Durante una conversación con un equipo de Todo Se Filtra, el expelotero descartó de plano estar presente en una futura boda de ‘la foquita’, ya que, no tiene ningún tipo de vínculo con el exdelantero de Alianza Lima.

“Lo conozco. Es una gran persona. Lo felicito. Esperemos que le vaya muy bien. No sabía que se iba a casar. Bueno, le deseo todo lo mejor en la vida para él. No creo (que me invite a la boda) porque no somos amigos”, comentó.

ESTADO SENTIMENTAL DE CHEMO RUIZ

Al ser consultado sobre estado sentimental, Chemo Ruiz no dudó en revelar que en estos momentos su corazón se encuentra solo, ya que, tiene otros planes en la vida. “Estoy solo y estoy disfrutando de lo bueno que es el fútbol”.