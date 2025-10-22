Israel Dreyfus descarta tener una relación a distancia: “Es una bomba de tiempo”

Después del término de la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug por una presunta infidelidad, donde el factor distancia también, jugó un papel crucial en la pareja, el exchico reality, Israel Dreyfus decidió brindar una opinión al respecto.

Al ser consultado por el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, sobre una posibilidad de tener un romance con una chica que se encuentre en otro país, Israel descartó tajantemente que pueda darse la oportunidad con una chica que viva lejos de él.

“Yo no tendría una relación a distancia. Los años me han enseñado muchas cosas. Solo podría funcionar un tiempo (…) Al principio no es difícil, pero al final todo tiene un tiempo de caducidad. Creo que es una bomba de tiempo”, declaró.

LE RECORDARON UN AMOR DEL PASADO

En medio de la conversación con Kurt Villavicencio, el presentador le consultó a Israel Dreyfus sobre Sheyla Rojas, y un romance que podría tener con la ‘rubia’, a lo que el exchico reality negó rotundamente un “remember”.