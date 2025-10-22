Gabriela Herrera tilda de ‘pavo’ a Jesús Barco tras ampay con sus compañeros de equipo

Después de que Melissa Klug anunciara el fin de su relación con Jesús Barco luego de que se compartiera unas imágenes del pelotero con sus compañeros de Alianza Universidad con algunas chicas donde no se encontraba ‘la blanca de Chucuito’, causó la reacción de la bailarina Gabriela Herrera, quien lanzó un fuerte calificativo al jugador.

En medio de su visita al set de Todo Se Filtra, Gabriela no tuvo pelos en la lengua para señalar que Barco fue muy evidente al ser captado con las féminas. “Melissa tiene experiencia con futbolistas y saben que son bastante ‘mete gol’. Él (Jesús Barco) fue medio pavo porque lo ampayaron y quedó en la deriva”.

JESÚS BARCOS Y SUS COMPAÑEROS FUERON SEPARADOS DE SU CLUB

Alianza Universidad no demoró en tomar acciones contra Jesús Barco, Alexi Gómez y Carlos Ascues, y desde el equipo de Huánuco decidieron compartir un comunicado, informando a los hinchas del equipo que los futbolistas han sido separados de la institución.

“El Club Social, Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco informa a la opinión pública y a sus seguidores que, ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente”, se lee en el pronunciamiento del club.