Florcita Polo revela los momentos complicados que vivió en pandemia: "Sobreviví por los canjes"

Tras conocerse que Pamela López se estaría convirtiendo en la nueva 'reina de los canjes', la hija de Susy Díaz, Florcita Polo, visitó el set de Todo Se Filtra, donde hizo una increíble revelación sobre los momentos complicados que vivió durante la pandemia.

En conversación con Kurt Villavicencio, Florcita reveló que en medio del confinamiento social que los peruanos tuvieron que acatar en 2021, diversos emprendedores se comunicaron ella, para poder apoyarla con una serie de productos.

"En pandemia (los canjes me ayudaron). Me escribían muchísimas personas. Me enviaban canje de comida y otras cosas más. De verdad, agradezco a esas personas (...) Yo he apoyado muchos emprendimientos", enfatizó.

NADIE SUPERA A SUSY DÍAZ EN LOS CANJES

A pesar de que Pamela López estaría buscando desplegar a Susy Díaz como 'reina de los canjes', Florcita Polo sacó cara por su mamá y enfatizó que es imposible que suceda ello. "Mi mamá ya esta llegando al millón de seguidores en TikTok".