Kurt Villavicencio destaca videoclip de la Tigresa del Oriente: Agarrate Leslie Shaw

A pocos días de que se celebre Halloween en el Perú, Judith Bustos, mejor conocida en el ambiente artístico como la 'Tigresa del Oriente', presentó su videoclip, 'Thriller' en conmemoración del fallecido 'rey del pop', Michael Jackson.

La producción realizada por la 'Tigresa' causó la admiración del conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, quien destacó el trabajo realizado por la interprete de "Israel", y envió un mensaje a Leslie Shaw.

¿QUÉ DIJO KURT SOBRE LESLIE?

Kurt mencionó que en menos de un día de haberse publicado el videoclip, los cibernautas han logrado aprobar la grabación. Además, precisó que Leslie deberá tener mayor atención con la 'Tigresa de Oriente', ya que, le salió competencia.

"Tiene 500 mil vistas en menos de 24 horas. El videoclip, lo estrenaron anoche (...) Me encanta la producción de su videoclip porque es totalmente diferente a los videoclips que hacía tiempo atrás (...) Le está ganando a los videoclips de Leslie Shaw", declaró.