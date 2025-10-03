Luis Manuel Valdivieso responde incómodo ante rumores de vínculo con Pamela López

Durante la presentación de los Hermanos Yaipén para un próximo concierto en Lurín, las miradas no solo se centraron en el espectáculo anunciado, sino también en Luis Manuel Valdivieso, la nueva voz de la agrupación. El cantante fue abordado sobre un presunto nexo sentimental con Pamela López, versión que no dudó en rechazar.
Valdivieso aseguró que no existió ningún tipo de relación con la aún esposa de Christian Cueva. “Nada que ver, nunca ha habido nada. Nos conocemos porque ambos somos de Trujillo, pero hasta ahí”, comentó, visiblemente nervioso ante la insistencia de la prensa. El músico insistió en que no hay motivos para asociarlo con ella.
Pamela López ya se había pronunciado
Cabe recordar que días atrás, Pamela López también fue consultada por el cantante y afirmó que no merecía ser juzgado más allá de su rol artístico. “Ellos son cantantes y merecen ser vistos por lo que son”, señaló, marcando distancia frente a los comentarios que buscan vincularla con figuras del espectáculo o del deporte.
Finalmente, Valdivieso descartó cualquier roce con Christian Cueva, aclarando que se conocen desde Trujillo y que no existe enemistad entre ambos. “Con Cristian no tengo problemas, nos ubicamos de antes, pero nada más”, indicó. Pese a sus palabras, el intérprete no pudo evitar mostrarse algo incómodo durante la entrevista, lo que generó más comentarios alrededor del tema.