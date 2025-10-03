Kurt Villavicencio: “Neutro debería comportarse mejor porque lo siguen muchos chicos”

El reciente episodio protagonizado por Arturo Fernández, conocido como Neutro, en República Dominicana no pasó desapercibido para el programa ¡Todo se filtra!, conducido por Kurt Villavicencio y acompañado en esta edición por Suheyn Cipriani. Ambos coincidieron en que el streamer peruano repite actitudes que lo colocan en el ojo de la tormenta y que sus reacciones no son un buen ejemplo para sus seguidores más jóvenes.

Durante el espacio televisivo, Villavicencio recordó que no es la primera vez que el creador de contenido se ve involucrado en situaciones polémicas y lamentó que, pese a su popularidad, no logre transmitir mensajes positivos. “Debería comportarse un poquito mejor porque lo siguen muchos chicos”, señaló, subrayando que episodios de este tipo refuerzan una imagen negativa del influencer fuera del país.

Por su parte, Cipriani sostuvo que Neutro ha sobrepasado los límites en más de una ocasión y mencionó anteriores controversias que lo vinculan a actitudes irresponsables durante transmisiones en vivo. La conductora cuestionó que el streamer intente excusarse con su fama o con el hecho de estar en un automóvil de alta gama para evitar cumplir con lo que exigen las autoridades.

Ambos coincidieron en que lo ocurrido en Santo Domingo deja mal parado no solo al influencer, sino también a la percepción de los peruanos en el extranjero. “Uno tiene que respetar a la autoridad, seas famoso o no”, enfatizó Villavicencio, mientras Cipriani advirtió que el mal ejemplo de Neutro podría tener un efecto negativo en los jóvenes que consumen su contenido digital.