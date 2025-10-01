La madre de Milett Figueroa evita pronunciarse ante ¡Todo se filtra!

El cronista peruano Oliver Quiróz, integrante del programa A la tarde de América TV en Argentina obtuvo un galardón en los premios Martín Fierro, uno de los galardones más importantes de la industria audiovisual argentina, ha generado orgullo entre los peruanos que siguen de cerca el desempeño de sus compatriotas en el extranjero. Estos reconocimientos abarcan televisión, cine, teatro y hasta redes sociales, consolidándose como una referencia en el ámbito cultural del país vecino.

En esta edición, el jurado de ‘Bake Off Famosos’ fue el ganador de la categoría en la que también estaba nominado el jurado de Cantando, espacio en el que Milett Figueroa formó parte junto a reconocidas figuras como Nacha Guevara, Marcelo Polino y Flavio Mendoza. Aunque no obtuvieron el premio, la presencia de la actriz y modelo peruana destacó al compartir escenario con personalidades de trayectoria en el espectáculo argentino.

La voz de la familia

Tras la ceremonia, el interés mediático por Milett continuó, y su madre, Martha Valcárcel, fue abordada por reporteros de ¡Todo se filtra! en busca de declaraciones. Sin embargo, la señora prefirió no pronunciarse sobre la participación de su hija o sobre los rumores que giran en torno a su vida personal. Esta negativa se repite, pues suele dar entrevistas únicamente en programas donde, según se comenta, recibe un trato más amable.

Pese a ello, Milett Figueroa sigue siendo tema de conversación tanto en Perú como en Argentina. Su integración en la televisión extranjera refleja el esfuerzo de artistas peruanos por abrirse paso fuera del país, aunque las cámaras y la prensa continúan pendientes no solo de su desempeño profesional, sino también de su entorno familiar.